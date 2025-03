Amor Romeira responde a Luitingo tras atacarla en redes: ''Tengo imágenes que te dejan en muy mal lugar''

Luitingo utilizó sus redes para mandarle un mensaje a Amor Romeira tras destapar su ruptura

La colaboradora de 'Fiesta' ha respondido al cantante, muy contundente

Amor Romeira defiende su información sobre la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo

Amor Romeira destapó el pasado 23 de febrero la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo, algo que al cantante no le sentó nada bien por lo que decidió dirigirse a la colaboradora de 'Fiesta' con un mensaje a través de sus redes sociales.

En ese mensaje, Luitingo tilda los comentarios de Amor Romeira sobre su relación con Jessica de ''inciertos'' y se dirige a ella: ''Creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no. Estás llamándome y escribiéndome para informarte, pero al no conseguir nada has querido manchar mi imagen mintiendo''.

Ahora, Amor Romeira ha respondido al cantante y lo ha hecho de manera muy contundente: ''Pusiste barbaridades de mi en Instagram, pero te voy a decir que te vamos a desenmascarar, traigo unas imágenes que te dejan en muy mal lugar''.

''No hay cosa que más rabia me dé que cuando una hace su trabajo, porque yo te escribir para contrastar información, lo que no puedes hacer tú es exponerme haciendo el ridículo. Como tú viste conveniente atacarme e ir a por mí, hoy la gente se va a enterar de lo que has tapado de tu ruptura, vendiéndote como mártir, mentira'', añade la colaboradora.

Amor explica que llamaba para confirmar su trabajo: ''A los minutos de yo confirmar la ruptura, hacéis un comunicado diciendo que no miento, entonces no sé dónde está la polémica (...) Creo que a él lo que le molesta es que yo confirme que hay una ruptura porque él no estaba compartiendo en redes del todo la verdad''.

''A él le destroza que Jessica Bueno se suba lagrimosa y diciendo que está fatal, él en ese momento monta en cólera porque piensa que ella le está exponiendo a los caballos y dejándole como el malo de la relación'', cuenta la colaboradora del programa.