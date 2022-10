El importante alegato de Emma García sobre la 'caducidad' de la fama: "Yo estoy preparada"

La presentadora de ‘Fiesta’ ha asegurado que ella mantiene una filosofía de vida: “Yo siempre pienso que no sé lo que voy a hacer mañana, ni donde voy a estar y eso me mantiene superviva. Yo tengo una vida personal maravillosa y eso es superimportante”, aseguraba.

“Desde que empecé aquí, me lo tomé muy en serio porque un día hacías un buen dato y eras la mejor y al día siguiente hacías un mal dato y eras la peor. Yo dije que eso no podía ser y que ni cuando sacara un buen dato era la mejor, ni cuando lo sacara malo era la peor”, declaraba.

“Este pensamiento siempre me ha servido para ir por el mismo camino, mejorar y superarme. Salir de aquí, quitarte los tacones y decir: esta eres tú (..) Estoy preparada porque siempre he pensado que no sé lo que voy a hacer mañana, he vivido el presente”, decía.