Ana María Aldón reacciona al mensaje desesperado de su hija en 'Sálvame': "Quiere verme feliz"

La hija de la colaboradora de ‘Fiesta’ se mostró contundente y afirmó: “A priori, cuando dijo eso, yo no me lo podía creer. Mi madre no es un útero, mi madre es una persona humana con sentimientos. Me da mucha pena el deterioro que está teniendo con los años”, decía de la polémica frase que dijo el torero en la entrevista con Ana Rosa Quintana.