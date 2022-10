Ana María Aldón: "Cuando yo estuve mal a mí nadie me llamó"

Esta misma semana Gloria Camila anunciaba a través de sus redes sociales que había decidido alejarse por un tiempo del foco mediático por la presión que está soportando. La hija de José Ortega Cano ha explicado que necesita tiempo para asimilar lo que le está pasando:

"Me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie, pero sí que pido comprensión y respeto".

Para Gloria Camila ha sido demasiado la realidad que se ha encontrado al salir de 'Pesadilla en El Paraíso', y es que la situación por la que atraviesa la vida personal de su padre le ha acarreado algunos problemas de salud mental relacionados con el estrés y la ansiedad:

"Entiendo que al ser personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia tanto para bien como para mal, teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia e, incluso, pensando que así arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocaba. Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara mental ni emocionalmente (...) hoy vengo a deciros que necesito un respiro".

Ana María Aldón, tajante sobre los problemas de Gloria Camila

Ana María Aldón ha confirmado en 'Fiesta' que ya ha iniciado los trámites del divorcio con Ortega Cano. La diseñadora ha contado entre lágrimas que el que todavía es su marido y ella se han sentado para tener la conversación que todo el mundo esperaba:

"Sí, estamos en ello, estamos viendo cómo nos vamos a organizar, ahora es el momento de hacerlo, y no cuando las cosas están en caliente".

Precisamente ahora que ya ha tomado la decisión de separarse definitivamente del padre de su hijo pequeño, Ana María Aldón se ha sentido con la capacidad suficiente para reconocer que ya no mantiene ningún tipo de relación con la hija de Ortega Cano y que por lo tanto no se ha puesto en contacto con ella para preguntarle por su estado de salud:

"No la he llamado igual que nadie que nadie me llamó a mí cuando yo estuve tan mal, y lo sabían (...) Le he preguntado a mi marido por ella pero no la he llamado, sencillamente porque no nos hablamos, no hay relación entre nosotras".