Además, Aldón confirma que esta conversación les removió bastante a ambos: “Hubo emociones , hubo afecto (...). No tiene valor lo material, no hay nada que supere el amor que sentimos por ese niño”, insiste ella durante su sincera charla con la presentadora de ‘Fiesta’.

Aurelio Manzano ha hablado con el torero: “Verbaliza la palabra divorcio. Me dice ‘nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así”. “Es dura la palabra”, dice ella, que se había negado a pronunciarla en voz alta hasta el momento. “Siempre he tratado de evitarla”, añade. En estos momentos, la colaboradora se muestra emocionada por el cierre de esta etapa.

Además, da más detalles sobre el final de su relación con Ortega Cano. Ella insiste en que no va a intentar perjudicarle ni a "hacerle daño utilizando al niño" porque no comparte este tipo de actuaciones. Aurelio, por su parte, añade más información sobre su charla con Ortega Cano y cita algunas de las frases que ha dicho el torero, las cuales emocionan a Ana María, que rompe a llorar.

Esta semana, Alessandro Lecquio opinó sobre la salud de Ortega Cano, llamo "viuda en activo" a Ana María y dijo que la familia del torero estaba muy preocupado por él. Ante esto, Aldón no ha podido callarse y se ha mostrado muy enfadada con el colaborador de 'El programa de Ana Rosa': "Mi marido está bien, tiene 68 años, no es un enfermo terminal de nada. El que no tienes corazón eres tú. Te lo han podido decir, no me extraña, ¿pero decirlo públicamente? ¿Tan mal le ves?". "Que no se preocupe nadie que yo aquí, en directo, renuncio a todo", añade.