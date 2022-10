Kiko Matamoros niega haber amenazado a Makoke y anuncia medidas contra ella: "Voy a ampliar la demanda"

En cuando a las advertencias que recibió Makoke y que están judicializadas, Kiko Matamoros se muestra muy claro y rotundo: "Es falso que yo la he amenazado. Traigo la demanda que le he interpuesto por el tema de la extorsión con un material de carácter sexual, según ella y voy a tener que ampliarla".

Kiko Matamoros asegura que no ha amenazado en la vida a “esta señora”: “Esos mensajes no han salido de mi teléfono, son de una tercera persona y me parece alucinante (..) Si de verdad la he amenazado… ¿Tú no crees que me habría puesto una denuncia más grande?”.