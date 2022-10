Makoke muestra los "mensajes amenazantes" de Kiko Matamoros: "Llevo mucho tiempo callada"

Makoke decide no callar más y cuenta lo que nunca ha dicho sobre Matamoros.

Makoke habla sobre lo que nunca se ha pronunciado porque "lleva mucho tiempo callada".

Toda la verdad sobre la orden de alejamiento que Makoke no puso a Matamoros.

A pesar de que llevan años manteniendo diversos rifirrafes, Makoke asegura que se ha callado muchas cosas sobre Kiko Matamoros. Hasta hoy. La exmujer del colaborador dice que no aguanta nada más y decide plantarle cara a su exmarido, días después de que este anunciara en directo que piensa demandarla. "Me quiero defender porque no puedo más", comienza a decir Makoke, que asegura que lleva mucho tiempo callada, desde que Kiko "dijo en un 'Deluxe' cosas horrorosas sobre mí".

Lo primero que quiere aclarar Makoke es el tema por el que se volvió a abrir la guerra entre ambos: la extorsión de la que Kiko fue victima hace unos años. En el vídeo que vemos, Makoke interpreta que se le da la razón a ella a pesar de que ahora él lo niegue. Pero había cosa más importantes por tratar, como la orden de alejamiento que, supuestamente, ella interpuso sobre su marido cuando se separaron y los mensajes recibidos por parte de su expareja.

Los mensajes de amenaza que Makoke recibe

Makoke dice haber recibido (a través de terceros) mensajes a través de WhatsApp "muy heavys" que Marisa Martín Blázquez ha leído pero de los que no puede dar más detalles porque "están judicializados". Emma García los lee en directo. "El que amenaza fue a través de un tercero. Vino a mi casa y me amenazó. No puedo hablar más. Un juez lo vio y hay una imputación de tres delitos. "Son mensajes de una pareja que se separa con odio y rencor", considera la presentadora, aunque hay que aclarar que hay mensajes que no los escribe Kiko.

"Cuando lo recibí, las piernas me temblaron. Lo denuncié porque era mi obligación como madre y como mujer. Le enseño todos los mensajes a la Guardia Civil. Gracias a que denuncié, la cosa paró", añade Makoke. Tras esta denuncia, le recomendaron a Makoke interponer una orden de alejamiento, pero Makoke decidió no avanzar con este tema porque no quería hacerle daño: "Si lo hubiera hecho, no hubiera podido venir a trabajar siquiera". "No he quiero hablar pero cuando no puedo con más mentiras", añade.

Las pruebas que aporta Makoke sobre la orden la alejamiento

Alexia Rivas le pregunta a Makoke si el hecho de que no exista esa orden de alejamiento es porque realmente ella la rechazó interponer o es que la justicia decidió desestimarla. Es entonces cuando Makoke se enfada con la colaboradora por poner en duda su palabra Antes este revuelo ocasionado entre ambas, el programa decide mostrar el documento que demuestra que , efectivamente, Makoke renuncia interponer esa medida cautelar contra su ex.

Makoke niega tener una deuda con Hacienda