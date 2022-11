Ana María Aldón se replantea ser madre soltera tras ir a una clínica de fertilidad: “Yo quería una hermana de padre y madre de mi hijo”

Con la cabeza llena de dudas y el corazón debatiéndose entre el sí y el no, al ver que se le escapa el tren de la maternidad, Ana María Aldón ha acudido a una clínica de fertilidad para informarse del procedimiento y de los riesgos. Una visita en la que ha tenido respuestas que no esperaba y que le han hecho sentir un “me he equivocado de sitio”.