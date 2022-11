“Me dice que él respeta a todo el mundo, sea la sexualidad que quiere tener cada uno, pero que a él lo que no es, no es. Está harto ”, comentaba Beatriz con respecto al tema que había sacado Carlos Ferrando, asegurando que había visto al torero por Chueca.

“Estaba muy nervioso… dice que siempre es un ataque contra él. Dice: ‘es que me quiero ir ya de este país, es que no puedo más’. Me he encontrado un hombre muy harto, muy desesperado, muy cansado… porque cuando no es un frente, es otro, ya no puede más”, contaba Cortazar en directo en ‘Fiesta’.