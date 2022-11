Javier Santos recapacita y decide seguir con la batalla judicial por la paternidad de Julio Iglesias

Sin embargo, María Edite, su madre, tiene una actitud mucho más guerrera y asegura que si su hijo no quiere el dinero ella sí que lo piensa reclamar: "Yo no miento ni voy de lo que no soy, si eso le corresponde a mi hijo pues le corresponde, la única prueba que necesito de que Julio Iglesias es el padre de mi hijo es verle la cara, son iguales en todo".