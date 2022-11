Sergio Garrido acusa a Rafa Mora de vender a sus compañeros de 'Sálvame' y advierte: "Te conviene estar calladito"

En las fotografías se apreciaba a Rafa Mora visiblemente perjudicado en plena calle rodeado de desconocidos que intentaban reanimarle echándole agua en la cabeza. Las preocupantes imágenes no llegaban a ver la luz, pero provocaban el enfado de Rafa Mora quien aseguraba en su programa tan solo un día después que alguien le había echado algo en la copa y no recordaba nada de lo sucedido.

El paparazzi no se ha tomado nada bien la reacción de Rafa Mora ya que, como él mismo asegura, en ningún momento tuvo la intención de publicar las imágenes: "Esas fotografías llegan a mi poder a través de un familiar y lo primero que hago es enseñárselas a la dirección del programa para el que trabajo ('Fiesta'), no tuve la intención de sacar provecho económico de esa situación tan complicada".

Sergio Garrido no se ha quedado ahí y le ha lanzado una advertencia al que hasta ahora era uno de sus amigos: "No pensaba decirlo pero me has obligado, yo sí que te he ayudado muchas veces a ti como cuando vendes a tus compañeros de 'Sálvame' o cuando me preguntas sobre ellos para sacar provecho, así que más te conviene estar calladito".