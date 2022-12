Jorge Pérez y Alicia Peña piensan demandar a Alba Carrillo y Marta López por intromisión en su intimidad

Independientemente de la veracidad o no del testimonio, Olvido Hormigos perdió la demanda que el Conde y su mujer le interpusieron: "El juez no se centró en si era verdad o no que Lecquio y Olvido habían pasado la noche juntos, si no en que Olvido había contado públicamente asuntos íntimos (...) Precisamente por ahí es por donde van a ir los abogados de Jorge y Alicia contra Alba y Marta por haber contado lo que presuntamente sucedió en un domicilio privado".