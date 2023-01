'El Prestamista' se mofa de los audios de su hijo hablando de él: "Es que se cayó de la cuna de pequeño"

Hace poco más de una semana salían a la luz unos demoledores audios de Fali, el hijo de Joaquí n 'El Prestamista' , en los que dejaba en muy mal lugar a su padre y a través de los cuales señalaba al empresario como "un mal padre" que le era infiel a su madre no con una, si no con dos amantes :

"Estoy hasta los huevos, pasamos mucha fatiga y él solo estaba en las televisiones. Si tu mujer se está muriendo te olvidas de la tele y del móvil, y te quedas en el hospital. Estaba todo el día con el móvil y su querida, tiene dos amantes. Igual que él no me respeta como hijo, yo no voy a respetarlo como padre".