Fran Kyra, el presunto estafador de famosos, cara a cara con Amor Romeira: ''No, no le voy a pagar''

El presunto estafador de famosos ha concedido una entrevista al programa para defenderse de las críticas

Son muchos los famosos que dicen haber sido estafados por este hombre

Amor Romeira, colaboradora de 'Fiesta' es una de las presuntas afectadas que ha denunciado a Fran Kyra

Hace poco saltaron las alarmas sobre un presunto estafador que estaba jugándosela tanto a empresarios de la noche como a muchos famosos relacionados con la televisión, entre ellos la colaboradora de ‘Fiesta’, Amor Romeira. Ahora, está acusado de varios delitos de estafas por parte de muchos famosos.

El presunto estafador es Fran Kyra y el programa se ha trasladado hasta Sevilla para hablar con él en exclusiva y así conocer su opinión sobre la polémica que le rodea.

Fran ha comenzado la entrevista de manera contundente: ‘’Yo voy a reconocer las cosas que son verdad, lo que no es verdad no lo voy a reconocer’’. Tras estas palabras, el presunto estafador se ha dirigido directamente a Amor y le ha pedido disculpas en directo.

Pero la paz ha durado poco: ‘’La denuncia tuya nunca me ha llegado, yo le dije a Saúl que si podía llevases la denuncia a Saúl porque a mí no me ha llegado. Es cierto lo que ha contado Amor, pero no eran ni 300 ni 500, eran 200 euros lo que yo te debía a ti’’, explicaba Fran.

Amor Romeira ha hecho ver que lo que contaba Fran le daba igual y ha ido directa a lo importante: ‘’Lo más importante es que has reconocido que me has estafado y ya está no pasa nada. Ya como es la historia da igual’’. Pero Fran ha negado que esto sea así: ‘’No, no te he estafado, no te he pagado porque ese bolo se hizo a taquilla, es cierto que tú no lo sabías. Ese bolo era a taquilla, había muy poca gente. Es cierto que yo con ella había hecho un caché de 200 euros’’.

Emma ha querido intervenir en la conversación entre ambos y le ha preguntado si va a pagar finalmente a la colaboradora, a lo que el presunto estafador, muy seguro ha afirmado: ‘’No, no le voy a pagar’’.

Fran Kyra ha querido explicar por qué no va a pagar a Amor Romeira: ‘’Ella me dejó tirado en Badajoz, de camino al cajero (…) Los 200 euros me los gasté en un taxi que me costó de Badajoz al pueblo donde estábamos’’.

Los delitos que habría cometido Fran Kyra

Paloma García Pelayo ha intervenido para indicar que es conocedora de que es considerado un delincuente reincidente porque ‘’hay hasta doce estafas’’ que le incriminarían. El presunto estafador, entre risas, ha intentado quitarle hierro al asunto y ha indicado que cree que ‘’son menos’’.

Fran Kyra ha intentado defenderse indicando que únicamente tiene ‘’seis o siete antecedentes’’ y ha explicado que todo eso ‘’no es cierto’’ y ha procedido a contar sus problemas con la justicia: ‘’Tengo antecedentes por los que algunos ya he pagado, otros estoy pendientes de juicio. Yo nunca he estado en la cárcel, he estado detenido tres veces’’.

A Amor Romeira no le han sentado nada bien las palabras de Fran y le ha recriminado su afán por el protagonismo: ‘’Otra persona en tu situación siendo señalado de estafa estaría escondido sin dar la cara y a ti te encanta tanto el protagonismo que das la cara y estas disfrutando de estar en directo en el programa en el que trabajo para decir que sí, eres el estafador’’.

Fran Kyra se ha sentido muy atacado por parte de la colaboradora y ha amenazado con ‘’quitarse el pinganillo’’ si Amor continuaba atacándole y ha dado por zanjada su conversación con ella.

Emma ha querido saber si habría algo de verdad en la polémica y Fran ha contestado muy tranquilo: ‘’Algo de verdad si hay, tengo antecedentes por esto, pero no voy a reconocer todo lo que quieren que reconozca’’.