Respecto a su carácter, Yulen también se explayó con sus amigos: "Transmite en el grupo que 'poco se llevado Omar con lo mucho que ha tenido que aguantar de Anabel'. Es lo peor que se puede decir de una pareja. Su círculo dice que es un bocazas, que le gusta ser protagonista y no entienden que se dirija así a una persona con la que está. Anabel, que se pone en contacto con Luis Rollán, no se cree esto y no quiere entrar a comentar la polémica: dice que ella nunca va a habar mal de su ex.