Raquel Bollo critica la actitud que tuvo Isa Pantoja con sus hijos en Honduras: "Ella no es concursante"

Tras ver las imágenes de la hija de la tonadillera hablando con Alma Bollo y Manuel Cortés, Raquel Bollo se mostraba bastante molesta: “Ella no es concursante, los concursantes son ellos. Si algo no les viene bien de la convivencia, los que tienen que discutir son ellos, no tiene que venir nadie de fuera pedir explicaciones a un concursante”, declaraba.