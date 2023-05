Pipi Estrada desvela que Kiko Matamoros no le ha invitado a su boda: ‘’Para mí es una liberación’’

Pipi Estrada, amigo de Kiko Matamoros , ha acudido como invitado al programa y ha desvelado algo que ha dejado a todos boquiabiertos y que a él parece no hacerle mucha gracia. Al parecer, el ex de Makoke no le habría invitado a su boda con Marta.

‘’Conozco a Kiko hace 30 años, no voy a la boda, no me ha invitado, pero para mí es una liberación que no me invite. ¿Sabes la ventaja que tiene cumplir años? La ventaja que tiene cumplir años es que atrás quedó la estupidez y la tontería, entonces, por lo tanto, no me preocupa y además le deseo toda la felicidad de corazón. Sus motivos tendrá, se pensará que no soy apto o grato’’, le ha explicado Pipi a Emma García.