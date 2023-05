Santi Burgoa y Vanesa Romero rompen su relación: los motivos de la ruptura

Parecía que la cosa iba bien entre Santi y Vanesa, pero todo apunta a que "las cosas no fluyen" entre ellos porque "hay disparidad de opiniones". "De pronto, uno de los dos toma una decisión que sorprende a la otra persona. No hay una tercera persona implicada, no es un problema de dinero, ni de criterios en cuanto a un futuro en común. Es un problema de compatibilidad de caracteres. Cuando uno quiere una cosa y otro quiere otra...", añade la colaboradora.