Pol Badía acude a plató para desenmascarar a Adara: ''Hizo llorar a mi madre''

La presentadora le ha preguntado a Pol que por qué estuvo con Adara durante un año si tiene tan mala opinión sobre ella: ‘’Porque el amor es ciego, yo en ese momento era un chaval de 22 años, nunca me había enamorado, nunca había tenido novia ni le había presentado a ninguna chica a mis padres. Y mira, la conocí donde la conocí, me enganché y cuando quieres a una persona tienes la esperanza de que va a cambiar’’, ha explicado Pol sobre su relación con Adara.

Pol ha acusado a Adara de aprovecharse de él para salir en la tele : ‘’Ella llevaba dos años sin salir en televisión, que no la reconocía ni la panadera de su casa y cuando yo estaba en el ‘Boom’ por mi relación con Joao, se llenaba la boca de hablar de Joao y de mí cuando ella no era nadie’’.

Pese a que la relación acabó en 2018, Pol sigue sintiendo un resquemor: ‘’Lo tengo ahí porque es una chica que nos ha hecho mucho daño a mi familia y a mí, entonces claro, yo siempre digo que a mí me puede hacer todo el daño que quiera porque a mí me puede romper si hace falta, pero lo más importante en esta vida es mi familia y cuando has visto que mi familia ha llorado y lo ha pasado mal por esta chica, lo siento, pero hay cosas que no pedo perdonar. Ver a mi madre llorar por una chica que yo traje a casa es una cosa que no le puedo perdonar’’.