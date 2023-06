Makoke advierte a Marta López Álamo tras casarse con Kiko Matamoros: "Espero que no os pase lo mismo"

'Fiesta' ha hablado con Makoke para conocer su opinión respecto a la última polémica en la que se ha visto involucrada

La ex de Kiko Matamoros le ha deseado lo mejor a la feliz pareja: ''Que vivan los novios''

Makoke anuncia la nueva paternidad de su hijo, Javier Tudela

Durante los últimos días Makoke ha estado en el centro de la diana de los medios, ya no solo por la boda de Kiko Matamoros y Marta López, si no por la última polémica en la que se ha visto involucrada.

Hace unos días salió a la luz la portada de una conocida revista y en ella aparecían tanto Makoke como Marta López vestida de novia. A Kiko Matamoros no le hizo nada de gracia que su exmujer ocupase la portada junto a la que ya es su esposa y Makoke ha reaccionado a sus palabras.

‘Fiesta’ ha hablado en exclusiva con la colaboradora del programa para conocer su opinión sobre el polémico tema: ‘’Yo, de verdad, lo puedo entender, sinceramente puedo entender que le haya sentado mal, pero yo no tenía ni idea. Cómo me iba a imaginar que Marta iba a posar vestida de boda una semana antes de la boda, es que eso no lo ha hecho nadie’’, se defendía Makoke ante la reacción de Kiko.

Respecto a las declaraciones que hizo en la revista, Makoke ha aclarado sus palabras: ‘’Espero que no mienta porque ya que se va a casa por la iglesia es pecado mortal si está mintiendo, eso es pecado’’.

Marta López, por su parte, afirmó en la revista que ‘Iba a estar con Kiko hasta el último día de su vida’ y Makoke ha reaccionado al titular: ‘’Se llevan muchos años, lo más normal, por ley es que él se vaya antes que ella’’.

La colaboradora del programa ha afirmado que ve a su ex enamorado, pero también ha indicado que también le veía enamorado de ella: ‘’Que haga lo que quiera, que se disfruten, que sean felices, que coman perdices, que se casen, que se pongan el vestido, que se lo despongan, que hagan lo que quieran, que a mí me da exactamente igual’’.

Makoke ha querido desearles lo mejor a la feliz pareja: ‘’Felicidad absoluta, les deseo lo mejor no tengo por qué desearles mal’’.

Makoke lanza un mensaje muy directo a Kiko Matamoros y Marta López

Tras la boda de Kiko Matamoros y Marta López, Makoke ha querido mandar un mensaje a la feliz pareja y les ha advertido sobre ciertas situaciones que, según ella, podrían darse a lo largo del matrimonio.

‘’Triste y compungida, me he perdido la boda del año, para mí ha sido desolador. En estos momentos mi queridísimo exmarido, Marta y él están recién casados y yo me lo he perdido. Confío y espero que ahora que habéis puesto a Dios y a la iglesia por testigo, no haya sido mentira, porque si no, Kiko estarás en pecado mortal’’, así comienza Makoke su mensaje hacia la pareja.

Makoke, sin dudarlo le ha dedicado unas palabras a su exmarido: ‘’Siento comunicaros que, aunque estéis preparando una exclusiva maravillosa, yo no voy a ver absolutamente nada, ni hoy, ni mañana, ni nunca’’.