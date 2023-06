José Manuel Parada desvela la razón por la que no se habla con Chelo García-Cortés: "Me tiene que pedir disculpas"

Algo ha escrito Chelo en este libro que no ha sentado nada bien a Parada y esto ha pillado a todos por sorpresa, pues nadie en el plató de 'Fiesta' sabía de esta repentina enemistad : “Me he callado muchas cosas”, dice Parada con un toque de misterio. Pronto da más detalles.

“Escribe una serie de cosas en su libro referentes a mí que yo no he vivido. Se lo he dicho a ella. De entrada, considero que, si te ofrecen escribir un libro de tus memorias, y va a escribir de mí, debería habérmelo dicho”, cuenta Parada.