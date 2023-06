Iván Reboso, muy decepcionado con Anabel Pantoja: "No me gusta lo que ha hecho"

“Hemos tenido un encuentro estos días con Anabel Pantoja, me siento un poco defraudado por la manera que ha tenido de tratar, no a mí personalmente, sino al equipo de ‘Fiesta’, del que yo me siento parte. Yo creo que aquí la hemos tratado bien y no me ha gustado”, comenta el periodista.

"Siempre me he partido la cara por ella", dice Iván, decepcionado porque no ha querido confesar si está enamorada o no. "No respondes igual que como te tratamos nosotros", añade. Por su parte, Belén Rodríguez considera que Anabel no da detalles de su vida privada porque quiere proteger a David.