Hablando con Mari Cielo Pajares de su familia , nos sorprende con unas tremendas declaraciones : no sabe nada de su hermana Eva. La hija de Andrés Pajares desvela que no tiene relación con ella y que su contacto con ella es inexistente, ¿cuál es el motivo ?

"No tengo relación con mi hermana, pero nadie la está buscando. Hace que no sé de ella hace mucho tiempo", confiesa. Parece que la relación entre ellas no fue buena nunca y se les vio juntas por última vez en el año 2010.

"Tenemos una forma de pensar muy diferente. Yo soy más tolerante y ella, quizás, difiere conmigo. No voy a ahondar en esa conversación que tuvimos", añade. "No hay contacto porque no hay afinidad, no descarto retomarla pero porque no descarto nada en la vida".