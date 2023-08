El director de la cárcel de Koh Samui, en exclusiva: "Estamos preparando a Daniel para que pueda vivir con otros presos"

Con la ayuda de la empresaria tailandesa Two Yupa en la traducción , Boonsaoir ha explicado cuál es el estado actual de Daniel Sancho y ha aportado, en exclusiva, detalles de su día a día en Koh Samui hasta ahora desconocidos:

"Dani en estos momentos está bien, aquí cuidamos a todos por igual pero intentamos que se sienta bien porque no tiene a la familia cerca y los presos también necesitan calor (...) Se comporta muy bien y colabora en todo momento con los agentes de la prisión, no se ha quejado de nada, participa en las tareas de la cárcel".

El director de Koh Samui ha explicado que es común que los detenidos que llegan a la cárcel tarden en aceptar su nueva situación de privación de libertad y que en algunos de los casos se planteen el suicidio, algo que Daniel no podría hacer porque en todo momento se encuentra acompañado:

"Él siempre está con los médicos, con las enfermeras, no está solo, se le está ayudando a que se adapte a su nueva situación (...) No es verdad que Daniel esté llorando todos los días, aunque sí que ha estado unos días triste, pero ya no tan exagerado como estaba al principio, la primera semana fue la peor".