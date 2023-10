Anabel Pantoja estalla contra 'Fiesta' muy enfadada: "¡No os voy a regalar nada, dejadme en paz!"

"Me parece tan feo lo que acabo de ver, por parte de personas que están ahí sentadas y que tienen un trabajo, una experiencia y una educación que estoy destrozada (...) Diciendo que estoy comprando personas, que estoy comprando a mi novio, yo tengo corazón, tenéis que medir un poco las palabras (…) Entiendo que está la libertad, pero yo aguanto que cada fin de semana os inventéis mil cosas sobre mí (...) Nadie ha dejado ningún trabajo por mí, yo dejé mi vida en Sevilla y Madrid por amor, y ahora esta persona lo que hace es trabajar en su clínica de Córdoba, y lo que no quiere es dejar de trabajar para estar mantenido a mi lado (...) Me parece muy feo el debate barato que habéis hecho faltando el respeto a una mujer, ¿qué pasa que porque yo tenga más dinero, o porque le regale unas zapatillas a mi ex pareja ya le estoy comprando? Me parece muy feo lo que habéis hecho (...) Gracias a Amor, Luis y Alexia por tener una neurona y defenderme (...) Me estáis juzgando por comprarle cosas a mi pareja, ¿quién de ahí no le ha comprado alguna vez un regalo a su pareja con todo el amor del mundo? A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer con mi novio o lo que él hace por mí, ¿quiénes os creéis que sois?".