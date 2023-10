Amor es clara y no cesa en su empeño de acusar a Aneth de traidora: "No estás siendo valiente, estás tergiversando las cosas. Tú filtraste un roneo de Isa con un torero en una finca de aquí de Madrid. Una persona me avisa de todos los pasos que se van a hacer en esa finca que es de un amigo tuyo. Has hecho algo malo".