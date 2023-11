María Jesús Ruiz llama en directo a 'Fiesta' para defenderse: ''No existen los clientes que vosotros decís''

La modelo ha explicado su postura al respecto: ‘’A mi lo que me molesta no es que se hable del tema, si no que se hable de una manera irreal o falsa engañando al espectador. Nosotros somos personas que verdaderamente no tenemos ningún tipo de pega en hacer ningún tipo de reportaje, si queréis que se os invite, me da igual, pero si informáis de algo que se informe con la verdad porque estoy molesta. Ya no es por el daño que se me está haciendo a mi en primera persona o a las ocho familias que tenemos en nómina trabajando’’.