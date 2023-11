Ha sido Emma García quien ha destapado esto al inicio del programa de este sábado. Curro publicó en su perfil de Instagram el nombre y el número de teléfono de Eva , directora del programa. Esto ha provocado que no dejara de recibir llamadas molestas durante toda la semana.

“Durante la tarde del domingo, el teléfono de Eva fue un hervidero de llamadas anónimas, no os voy a contar qué les decía, continuamente. Afortunadamente, ya ha disminuido. Esto es una infracción grave y seria que yo no sé, hasta qué punto, han medido las consecuencias”, cuenta Emma.

La propia directora se pronuncia al respecto: "Supongo que lo que pretendían, lo consiguieron". Cuenta que fue una clienta quien la alertó sobre que Curro había publicado. "No iba denunciar, pero me han recomendado que lo haga", ya que se lucha mucho por preservar la privacidad. "Me ha llegado que María Jesús ha dicho que, lo que ha hecho Curro, está mal", añade Eva.