Pepi Valladares cuenta las veces que Isabel Pantoja ha estado a punto de no salir al escenario: "Se enfadaba y decía que no"

Pepi ha analizado con los colaboradores de 'Fiesta' los momentazos del concierto pero también ha desvelado un detalle que a veces ha sucedido en el backstage y del que no teníamos ninguna noticia.

Pepi cuenta que, pese a que cuando Isabel sale al escenario "se come por completo el espacio", sí que es cierto que detrás de esa fiera artística se esconde una persona con inseguridades que a veces a punto ha estado de no salir a escena:

"El mayor problema que Isabel ha tenido antes de un concierto es no querer salir a escena, sobre todo pasó después de estar en la cárcel, que le daba un poquito de vértigo, pero también a veces no quería salir porque se rebotaba por cualquier cosa, se enfadaba y decía que no salía, teníamos entre todos que solucionar la situación como se hace con un niño chico".