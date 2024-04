Carmen Balfagón destapa una gran mentira que se ha dicho sobre el juicio de Daniel Sancho

Tras salir a la luz dicha información, Carmen Balfagón ha desmentido en 'Fiesta' la información sobre las declaraciones del juez: ‘’Se están comentando cosas que no han pasado en la corte de K osa mui, verdaderas barbaridades’’.

‘’Decir que el juez dijo ‘ya sabemos todos para qué compraste los cuchillos’, esa frase es mentira, no se ha dicho. Es una filtración no sé si es interesada o no, lo que sí puedo decir es que es falso total y absolutamente, desde la primera palabra a la última que compone esa frase’’, aclara la colaboradora.