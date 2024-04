Pilar Rubio rompe su silencio en una entrevista, en exclusiva, para 'Fiesta': ''No puedo estar desmintiendo cada chorrada''

En la esperada entrevista, el colaborador del programa se interesa en qué ha cambiado Pilar Rubio durante estos años y ella responde muy sincera: ‘’Pues que ahora soy madre y cuando una es madre no es lo mismo. Soy más responsable, antes era más cabraloca y ahora tengo que estar viva para criar a mis cuatro hijos’’.

Pilar también se ha pronunciado sobre si le gustaría tener un quinto hijo : ‘’Como el coche es de siete plazas, me cabe otro’’, bromea y continúa: ‘’Si viene, viene, la verdad es que viajo mucho ya no es tan fácil que venga’’.

Respecto a los rumores de crisis con Sergio Ramos, la presentadora ha roto su silencio: ‘’Supongo que vende más cierto tipo de noticias que otras, da igual que sean ciertas o no, parece ser que no se contrasta tanto. Tenemos una familia muy bonita y ya está. Me da bastante igual’’.