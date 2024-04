La cantante sufre tromboflebitis , una enfermedad inflamatoria que puede provocar la formación de coágulos en las venas y que suele afectar a las piernas. Pero podría ser algo más más delicado , según informa Jorge Moreno en 'Fiesta': "No está pasando por su mejor momento de salud y sabemos que el concierto de Tenerife no sería el único que se suspendería".

"El próximo concierto es el 25 de mayo en Zaragoza y puede que también se suspenda por la información que tiene este programa: la situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado", cuenta el colaborador del programa. Al hilo de esto, todas las miradas se dirigen hacia Amor Romeira , amiga de la tonadillera.

Cuando Emma García le pregunta a Amor si está preocupada por la Pantoja, esta no responde por miedo a que sus palabras confirmen algo que no quiere decir, aunque algunos compañeros interpretan su silencio como un 'sí'. "Yo creo que todo el mundo tiene que parar y pensar más en ella. No puedo tirarme a la piscina, deseo que se recupere al cien por cien y lo dé todo en sus próximos conciertos", dice y confirma que sí, que se podrían cancelar más conciertos.