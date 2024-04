Amor Romeira lanza un mensaje a quienes atacan a Sonia Ferrer por "su discurso tránsfobo": "Dejen de insultarla"

“Quiero dar las gracias a todo el mundo por todo este apoyo positivo que he recibido condenando la transfobia, pero me gustaría pedir a toda esa gente que se ha involucrado en la causa y que sabe perfectamente que ella ha ejercido transfobia que no fuera a insultar, atacarle ni dejarle odio en las redes”, comienza a decir Amor.

El discurso de Sonia Ferrer no gustó nada a Amor Romeira, que se sintió atacada por lo que estaba diciendo. Tanto que le llegó a decir lo siguiente: "Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo y contra mí personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".