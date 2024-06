Emma García, "paralizada y emocionada" al inicio de 'Fiesta': se queda en blanco por la sorpresa del programa

Emma García estaba leyendo el cue cuando, de pronto, se ha encontrado con un texto que no se esperaba para nada: "¡Qué alegría desearte feliz cumpleaños, Emma". Al leer esto, se ha quedado callada, ha sonreído y se ha cruzado de brazos, sorprendida por lo que estaba sucediendo en pleno directo.

Los colaboradores han entrado a plató para felicitar a Emma y entregarle un ramo de flores : "Gracias a todos. No sabéis qué ilusión me hace celebrar este cumpleaños con todos vosotros porque tengo una familia que es la personal y tengo otra que sois vosotros. Estoy feliz", ha confesado.

"Me he quedado paralizada y emocionada. Venía preparada para aceptar mi añito de más, pero para la sorpresa no tanto", añade la presentadora. Dicho esto, comienza un nuevo programa de 'Fiesta'.