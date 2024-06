Makoke celebra el cumpleaños de su nieto con una fiesta de disfraces... ¡y con su novio Gonzalo como invitado!

En la familia de Makoke están de celebración. El hijo mayor de Javier Tudela, el pequeño Javi, cumple hoy tres añitos y toda la familia está invitada a una fiesta de disfraces. El vestuario de Makoke en este sábado ya hacía sospechar que la colaboradora tenía una cita muy especial: " Yo no soy así de cursi , voy así vestida porque desde aquí me voy al cumpleaños de mi nieto y es de temática 'Toy Story' , yo voy de la muñequita que sale en la película".

La colaboradora contaba feliz que toda la familia iba a reunirse para celebrar el tercer cumpleaños de su primer nieto y daba detalles de la gran fiesta que le han preparado al pequeño: "La vamos a hacer en casa del padre de mi hijo, Javier Tudela, vamos todos allí". Makoke le ha contado a Emma García y a sus compañeros que al padre de su hijo Javi le pareció genial hacer allí la fiesta, una fiesta en la que no faltará un detalle: "Yo me he encargado de los globos y del castillo hinchable", contaba la modelo.