Pedro Gª Aguado revela lo que hará con el dinero del premio de 'Supervivientes': ''Qué menos que ayudarles''

Hace tan solo una semana, Pedro García Aguado se hizo con la victoria de 'Supervivientes 2024' tras 104 días de lucha, esfuerzo, sudor y muchas lágrimas en Honduras. Pero, el concursante que tuvo sus idas y venidas y que en algún momento afirmó ''no poder más'' y estuvo a punto de tirar la toalla, confirmó que el que resiste, gana.

''Yo soy adicto recuperado, tuve que pagar un tratamiento privado, no todo el mundo puede acceder a tratamientos, yo accedí gracias a mi familia y a un amigo, Manel Estiarte ,capitán de la selección, que me ayudó económicamente porque yo estaba arruinado'', explica.

Continúa explicando el proyecto: ''Hay personas que realmente quieren recuperarse, y a veces, la sanidad pública no les da el tratamiento que necesitan. Yo voy a financiar un par de tratamientos privados, residencial y ambulatorio para quien realmente se quiera recuperar con ese dinero''.

Ha dado a conocer que es muy duro cuando alguien dice que se quiere recuperar, pero que no cuenta con los fondos necesario para hacerlo posible: ''Yo he sufrido, pero vengo de ahí, entonces qué menos que con ese permio, una parte, no todo, ayudar a personas que lo necesitan''.