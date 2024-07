El golpe bajo de Kiko Jiménez a Alejandro Albalá: "Sofía te dejó porque no valías como hombre"

Como era de esperar, el reencuentro entre Kiko y Alejandro en el plató de 'Fiesta' ha sido de alto voltaje. Los supervivientes no se soportan y no se molestan en disimularlo: "A vosotros os hace falta venir aquí a contar vuestra vida, que tú y tu novia hace nada os estabais comiendo los mocos en el paro", le decía Albalá al novio de su ex.

"¿Por qué tienes tanta inquina hacia Sofía, por qué te inventas esas cosas? A ti te encantaría que nos fuese mal a mí y a Sofía porque no has superado la ruptura, no has superado que encima te fuese infiel, pero te fue infiel porque no valías nada como hombre".