Las condiciones que Isabel Pantoja habría puesto para sacar su documental: ''Su relación con María del Monte es una línea roja''

Su serie documental sería la ocasión perfecta para desvelar los secretos más ocultos de su vida, aquellos de los que siempre se ha negado a hablar, pero al parecer, la tonadillera habría puesto varias condiciones: la primera, que tenga una gran proyección internacional. La segunda, que tenga todo el control de lo que se vaya a emitir. Pero eso no es todo ¿Cuáles son las líneas rojas que marcarían su documental?

El periodista, Juan Luis Galiacho revela más detalles sobre lo que Isabel no querría que se emitiese: ''En su vida privada no quiere entrar, solamente en el tema de Paquirri. El tema de Encarna Sánchez es una línea roja, su relación con María del Monte es otra línea roja, su relación con Julián Muñoz, lo que ella quiera contar. Su paso por la cárcel y el nacimiento de su hija, también muy limitados''.

Jota, colaborador del programa, da a conocer que la cantante ya firmó en una ocasión: ''En el año 2017, Isabel Pantoja firmó un contrato con una productora mexicana, de hecho se hizo un tráiler que está publicado a día de hoy todavía y finalmente ese proyecto no se llevó a cabo''.

Y explica la razón por la que finalmente el proyecto no salió a la luz: ''Cuando se sentaron a hacer un guión ella delimitó mucho de qué quería hablar y de qué no. Su historia era niña que es artista, Paquirri y poco más, eso no nos interesa. Esa cantidad ingente de dinero que le ofrecen por esa serie tendría sentido si ella cuenta toda su historia completa''.