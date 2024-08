La exabogada del 'Rey del Cachopo' revela que su excliente le ha pedido disculpas: "No me lo creo"

"No me lo creo. Directamente le dije que me dejara en paz y que no quería saber nada", ha comentado Ana Isabel Peña sobre el perdón de César Román. La presentadora Verónica Dulanto ha querido saber cómo le ha pedido ese perdón. La exabogada ha matizado cómo ha sucedido todo .

"Por carta no, fue por teléfono. He recibido varias llamadas que incluso oía respirar a alguien. No puedo dar seguridad de que fuera él y colgaba", ha señalado Ana Isabel Peñas. Tras esto, ha narrado las palabras exactas que le dijo su excliente: "Perdón, se me ha ido la cabeza, no sé lo que he hecho, no sé lo que me ha pasado".