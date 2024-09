"¿Me veis cara de padre? ¿Se me ha puesto cara de padre de repente?", bromea Kiko Jiménez cuando Emma García le pregunta al respecto en el plató del programa. "Tengo que decir que es falso", aclara el colaborador. "No sé de dónde ha salido la noticia. De repente, salta la noticia sin contrastar, porque esa es la moda ahora de repente, decir 'exclusiva' sin contrastar. Es muy sencillo, pueden llamar a Sofía o me pueden llamar a mí, yo descuelgo el teléfono y tan amablemente te digo 'oye, es falso' y no pasa, se zanja el tema... pero debe interesar más dar una noticia falsa".