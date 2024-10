Paloma Barrientos ha estado con la Princesa Leonor tras el besamanos: así ha sido su divertida conversación

"He estado un rato hablando con ella sobre su estupendo papel en la academia militar y hemos estado charlando sobre sus compañeros de academia, ¿ y qué he hecho yo? Pues irme a buscar a sus compañeros para conocerles y hablar con ellos. Este año también estaban invitados algunos de los compañeros de Leonor, tres de su curso y uno de un curso superior. La chica que ha acudido al besa manos, por ejemplo, se llama Ana y me ha contado que ella no tiene familia militar y que es de aquí, de Madrid. Yo le he dicho que algunos de los mejores amigos del Rey Felipe son compañeros de la academia militar. Ella me ha contestado que ojalá ella y la Princesa lleguen a ser tan amigas".