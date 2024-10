Marisa Martín-Blázquez revela la clave para afrontar con optimismo la enfermedad rara que padece: ''Es muy importante''

''Quiero contar un testimonio en primera persona abalando el dato científico que está contando él. Yo tengo una enfermedad autoinmune, crónica, rara y hablado con un neurólogo que no era el mío y que estaba sustituyendo al mío me dijo 'eres muy amable y te veo muy optimista'', ha revelado Marisa en el programa.

La colaboradora ha revelado el secreto para que su enfermedad no haya avanzado: ''Mi enfermedad ahora tendría que estar en otro estadio mucho más avanzado y está completamente, gracias a Dios y a lo médicos y a esto que voy a contar, está parada. Me dijo 'todo esto influye muchísimo en que tu enfermedad autoinmune, crónica, rara no haya avanzado de la manera que tenía que hacerlo porque estás viéndolo desde la positividad y desde la amabilidad'. Es muy importante''.