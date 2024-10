Exclusiva| Así es el interior de la nueva casa de Aitana Ocaña en Miami: "Vive al lado de Sebastián Yatra"

A la vez que enseña las imágenes, el periodista Álex Rodríguez nos da todos los detalles sobre la exclusiva vivienda: ''Me encuentro en el barrio de Miami Short, más bien son casas, estamos en una zona de expansión de Miami, pegadito al norte''.

El programa ha descubierto que Aitana es vecina de Sebastián Yatra : ''Este barrio es muy tranquilo, lleno de árboles. Hemos descubierto cosas muy llamativas, a solo cinco cuadras de la casa de Aitana hemos descubierto que vive Sebastián Yatra, su ex, que todavía no sabemos cómo terminó esa relación''.

Además revela que no solo el cantante vive ahí: ''Sebastián vive a solo cinco cuadras en este mismo barrio y no solo él, si no también otras personas como Fher de 'Maná''.