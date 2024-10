Paola Olmedo, de nuevo ilusionada: su escapada a Ibiza con un misterioso chico al que llama "cari"

Silvia Taulés ha traído hasta 'Fiesta' una información que ha dado un giro de 180 grados al culebrón de la familia Borrego. Según la colaboradora, Paola Olmedo habría ocupado de nuevo su corazón y no recientemente, si no desde hace ya algunas semanas. Taulés le ha asegurado a Emma García y a sus compañeros de programa que, aunque la esteticista se empeñe en negarlo, ha encontrado de nuevo el amor .

"Os aseguro que estuvo en Ibiza con esta persona el pasado mes de septiembre y que no pasaron esos días como simples amigos. Ella lo niega todo y puede que sea porque no quiere poner en peligro a esta persona ante los medios para que no le ocurra como con José María, pero yo os aseguro que es verdad".