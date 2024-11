Daniel Burguet, el profesor que salvó la vida de sus alumnos durante una inundación: "Los nenes estaban llorando"

... vi una mesa y arranqué la pata. Probé una puerta, pero no lo conseguí, pero luego otra sí, que son esas imágenes que se están viendo. Luego, en cadena, fuimos sacando a los nenes. Fue una situación tremenda. Gracias a Dios teníamos a profesores súper valientes", es parte del estremecedor relato de Daniel. "Hoy es mi peor día de la semana. Anímicamente he caído, me encuentro realmente mal", añade, visiblemente cansado.

A pesar de estar cansado, Daniel ha querido conectar en directo con el programa para hablar de la situación que se está viviendo el Paiporta: "Es un auténtico desastre. Necesitamos muchísima ayuda. No existen negocios. Quiero que el responsable de la gestión de la emergencia, que nos digan por qué no avisaron antes. Que el responsable de la cara. ¿Por que no se avisó a las poblaciones? Y también sobre la gestión de la catástrofe. Allí no llegó ni el ejercito ni bomberos ni el día siguiente, ni al otro, ni al otro. Tuvimos que gestionarlo todo nosotros", es parte de su queja.