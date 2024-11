Un problema más para Isabel Pantoja: las imágenes de Cantora totalmente inundada por la DANA

A pesar de que Isabel Pantoja está viviendo actualmente en Madrid , como confirmaba la colaboradora de 'Fiesta' Mónika Vergara, no se le ha visto salir de Cantora ni llegar a Madrid: "En principio estaría en Madrid, porque tiene que hacer una serie de gestiones. Pero no sabemos dónde está. Aunque hay personas cerca de su entorno que nos dicen que está en Madrid...".

En las imágenes puestas por 'Fiesta', se ve claramente la entrada de Cantora claramente afectada por las lluvias torrenciales. "Esa famosa puerta que es donde dijo que no la grabásemos más. El documento gráfico es muy potente. Aunque está en un altillo, las personas que me han enviado estas imágenes me informan que el agua habría llegado hasta dentro del cortijo. Un cortijo que está destrozado", informaba Mónica Vergara.