La actitud de Kiko Jiménez que no ha gustado a Emma García: ''Me toca las narices que estés a la defensiva''

''¿Qué te crees, que no te conozco? Tienes un rebote que no veas y me toca mucho las narices que te esté tratando con todo el cariño y ahora tú estés a la defensiva, esto lo llevo fatal, ya os lo digo yo a todos'', le reprochaba Emma García a Kiko.

Emma le preguntaba, muy seria, sobre su actitud: ''¿Por qué no lo dices desde el principio? ¿Por qué tenemos que llegar a este momento? Hasta que claro, yo también salto. No has sido sincero hasta que has empezado a estar a la defensiva. Me gusta que las cosas se digan de una manera clara porque siempre pregunto y quiero saber vuestra opinión''.