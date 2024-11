"Nos quedamos flipando toda la empresa por cómo se comían la boca" , es parte del relato de los testigos de este supuesto affaire entre Javier Ungría y Cristina Porta. Además, han llegado a decir que la pareja no se cortaba, que no les importaba que estuvieran bajo la atenta mirada de decenas de testigos y compañeros de trabajo: "Estuvieron toda la noche tonteando , buscándose y luego vaya si se encontraron". 'Fiesta' ha podido hablar, en exclusiva , con Javier Ungría, que se pronuncia al respecto.

"Se tienen aprecio. Es verdad que Javi es super cariñoso , le gusta mucho abrazar y y Cristina también es super maja, pero los dos están solteros , no hubo beso. Se fue primero ella y luego él. Además, me dice ¿tú te crees que ha podido pasar algo si estoy cosido y con grapas?", dice Kike Calleja tras hablar con el aludido de esta historia. Tras esto, escuchamos la conversación que ha mantenido Bea Jarrín con el empresario. Estas son las palabras de Javier Ungría al respecto:

"A Cris la conozco de alguna ocasión y siempre nos hemos llevado muy bien. Nos hemos reído mucho, pero no hay nada más que una amistad y unas risas, así que siento no poder darte otra noticia que no sea esa. No estoy en un momento para empezar nada con nadie. Estoy dedicado a mi hija, a mi trabajo y a mis cositas, así que nada de nada", confiesa Javier Ungría en exclusiva para 'Fiesta'. Por su parte, Almudena del Pozo ha hablado con Cristina Porta y dice que "a día de hoy no tiene nada ni quiere nada con nadie".