Richard y Jana no pueden aguantar la pasión y suben la temperatura del jacuzzi de 'First dates Hotel'

Richard es patrón de barco y para dar una pista sobre ello se puso un neopreno mientras tomaba el sol en la piscina de 'First dates Hotel'. Allí ha conocido a Jana , una apasionada del champán y "de la buena vida" que trabaja vinculada al mundo de FC Barcelona.

Al igual que Richard llamó la atención por su neopreno, Jana también lo hizo en su llegada a 'First dates Hotel' cuando, tras pedir una copa de champán, pidió "canela en polvo". A continuación, Jana cogió un poco con la yema de uno de sus dedos y se puso la canela detrás de las orejas , como si del perfume más caro se tratase.

"Que me coman la oreja y lo que haga falta", aseguraba sin pudor. "Si hay algo que me encantaría es ver un hombre que se arrodilla delante de mí y me pide matrimonio", reconoce Jana por otro lado.