Nerea se marcha de la habitación tras una surrealista y tensa cita con Álvaro: "No soy ni seré tu reina jamás"

Nerea no siente 'feeling' con Álvaro desde el principio y no faltan los zascas durante la cita

Ambos protagonizan una tensa decisión final: “Mis propósitos en la vida y en el amor aspiran a mucho más que a una persona como tú"

Carlos Sobera, Lidia Torrent y el equipo de 'First dates hotel' cuentan cuántas veces se han enamorado: "La ciencia se equivoca"

La cita de Álvaro y Nerea en 'First Dates Hotel' no han sido como esperaban, pese que él sentía que habían conectado, ella pensaba todo lo contrario y ambos terminaban por el rosario de la aurora.

Álvaro busca el amor en nuestro hotel y por segunda vez en 'First Dates'

Álvaro, de 21 años, el que se define como un auténtico ‘showman’ aseguraba que la gente suele pensar de él que está mal de la cabeza, es la segunda vez que busca el amor en ‘First Dates’ y ahora llega a nuestro hotel para volver a intentarlo.

Carlos Sobera se interesaba por cómo le ha ido el amor desde la cita que tuvo en ‘First Dates’ y este afirma que “no muy bien” porque para tener pareja tiene que sentir.

Nerea, 22 años se define como una niña arcoíris porque “vine a dar luminosidad a este mundo triste y negro” y considera que es una persona “enérgica, vitamina y que todo lo que piensa lo dice”. La que mostraba la gran energía que tiene con un baile en la habitación del hotel mientras se arreglaba, ante las tremendas ganas de conocer a su cita.

“Me encanta experimentar cosas, sois una persona muy extrovertida y en el amor siempre voy al límite, así de mal me sale”, le confesaba ella Carlos Sobera, pero se llevaba un chasco al conocer a su cita: “No me ha gustado nada, pero he dicho: ‘me voy a abrir y voy a conocerle a ver cómo es interiormente”. Mientras que a él le parecía una "chica muy elegante, mi prototipo total”, confesaba él tras verla.

Pero según iba pasando la cita ella confirmaba su primera impresión: “Es una persona que yo veo y no me lio, no llegaría a nada más. Ese pelo, ese cinturón y esos diamantes que yo me los pruebo cuando voy disfrazada”. Ambos hablaban de sus intereses y se daban cuenta de que no tienen mucho en común.

Él no tenía la misma percepción de la cita y que se dirigía a ella como "mi reina", algo que no gustaba nada a Nerea: “No soy ni tu princesa, ni tu reina ni tu barbie”.

La reacción de Nerea tras escuchar a su cita cantar: "Me sangran los oídos"

Y tras la cena, él quería que subiera a la habitación donde le tenía preparada una sorpresa. Momento en el que Álvaro le contaba que sabe cantar y este se lanzaba a interpretar un tema en directo. “Me sangran los oídos, mira, no lo he pasado tan mal en mi vida”, era la reacción de ella, que se confesaba cuando este no le escuchaba: “En mi vida vas a tener una chica como yo en tu cama ni en tu vida”.

Y, al tener claro que no iba a pasar nada entre ellos y ante esta tensión en la cita ella decidía dejarle en la habitación con la palapa en la boca: “Me voy a mi cuarto a descansar, no soy ni seré tu reina jamás”. “Yo no te he dicho en ningún momento eso para que me trates así”, contestaba él mostrando su incredulidad ante esto.

En la decisión final, él iba a darle dos besos, pero ella prefería darle la mano. Nerea afirmaba no querer seguir conociéndole: “Mis propósitos en la vida y en el amor aspiran a mucho más que a una persona como tú. Espero que te vaya muy bien, pero con esta reina no tienes posibilidades”. Y este no se cortaba con ella: “Lo que me ha dicho a mí se lo trasmito a ella por mil, eres una chavala normal”.

Álvaro tendrá otra oportunidad para encontrar el amor en 'First Dates Hotel'